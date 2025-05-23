"РФС мотивирует данный запрет общемировой практикой, а именно уставом УЕФА и практикой спортивного арбитражного суда города Лозанны, который установил, что бонусы от третьих лиц включены не только в виды деятельности, связанные с договорными матчами, но также и то, что они представляют собой нарушение уставных целей и принципов УЕФА, оказывают влияние на конкуренцию и могут означать неоправданное преимущество для участника", - приводит слова представителя департамента коммуникаций РФС "Чемпионат".
В субботу, 24 мая, состоятся матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги и 34-го тура Первой лиги сезона-2024/25. В элитном дивизионе чемпионата России перед заключительным туром первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (64 очка). Но на одно очко отстает от него петербургский "Зенит" (63 очка). При этом "быки" сыграют против московского "Динамо", а "Зенит" - против грозненского "Ахмата".
Кроме того, по итогам 30-го тура определится, кто завоюет бронзовые медали (московские ЦСКА, "Динамо" или "Спартак"), кто будет выступать в стыковых матчах как от РПЛ ("Крылья Советов", "Химки", "Динамо" Махачкала, "Пари НН"), так и от Первой лиги ("Торпедо", "Черноморец", "Сочи", "Урал").
В РФС перед 30 туром РПЛ напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной
В департаменте коммуникаций Российского футбольного союза перед матчами 30-го тура РПЛ и 34-го тура Первой лиги напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной.
Фото: ФК "Крылья Советов"