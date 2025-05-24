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Мусаев рассказал о звонке Семака: он большой человек, который умеет принимать поражения

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил о звонке наставника петербургского "Зенита" Сергее Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок", — сказал Мусаев в эфире интернет-передачи "Коммент.Шоу" [цитата по "СЭ"].

24 мая завершился сезон-2024/25 Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал футбольный клуб "Краснодар", который за 30 матчей набрал 67 очков. На втором месте расположился петербургский "Зенит", который отстал на одно очко.

Для "Краснодара" этот чемпионский титул стал первым в истории. В то же время прервалась рекордная шестилетняя серия побед в чемпионате России сине-бело-голубых.

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