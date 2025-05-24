"С одной стороны, мне все равно, а с другой — я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул. Хочу поздравить его и футбольный клуб "Краснодар". Команда чуть насолила "Зениту" в год столетия", - приводит слова Глушакова "СЭ".
Футбольный клуб "Краснодар" по итогам сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги набрал 67 очков, которые позволили команде Мурада Мусаева занять первое место в итоговой турнирной таблице. Таким образом, "быки" впервые в своей истории стали чемпионами России.
Предыдущие шесть сезонов золотые медали чемпионата России завоевывал петербургский "Зенит", который 25 мая будет отмечать 100 лет со дня основания футбольного клуба. Отставание команды Сергея Семака от чёрно-зеленых в итоге составило одно очко.
Глушаков: хочу поздравить "Краснодар" - команда чуть насолила "Зениту" в год столетия
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Денис Глушаков отреагировал на чемпионство "Краснодара" по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"