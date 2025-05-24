Это стало возможным после того, как «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензию на следующий сезон.
По информации «Чемпионата» согласно регламенту, приоритетное право на участие в чемпионате сохраняется за клубами РПЛ. В случае, если «Пари НН» (13-е место) обыграет «Сочи», а «Ахмат» (14-е место) окажется сильнее «Урала» в стыковых матчах, именно «Оренбург» сможет занять вакантное место, освободившееся из-за исключения «Химок».
При этом «Пари Нижний Новгород» гарантированно сохранит прописку вне зависимости от результата. «Ахмат» останется в РПЛ при победе над «Уралом» либо при поражении, если нижегородцы обыграют «Сочи».
Окончательное решение по составу участников чемпионата на сезон-2025/2026 примет Бюро Исполкома РФС в координации с РПЛ и ФНЛ.
"Оренбург" может остаться в РПЛ из-за проблем с лицензией у "Химок"
Несмотря на 15-е место в турнирной таблице, «Оренбург» сохраняет шансы остаться в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Оренбург"