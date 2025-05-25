"Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет. Я поздравляю их всех, как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба, который заслужил этот трофей!" - цитирует Ивича "СЭ".
Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с января 2023 года по март 2024 года. На данный момент сербский специалист является главным тренером "Аль-Айна" из ОАЭ, ранее он занимал аналогичные должности в английском "Уотфорде", израильском "Маккаби Тель-Авиве", греческом ПАОКе.
Вчера, 24-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В итоговой турнирной таблице команда Мурада Мусаева обогнала петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
"Президент клуба заслужил этот трофей". Владимир Ивич поздравил "Краснодар" с чемпионством
Бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич поздравил "быков" с завоеванием трофея.
Фото: ФК "Краснодар"