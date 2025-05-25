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"Президент клуба заслужил этот трофей". Владимир Ивич поздравил "Краснодар" с чемпионством

Бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич поздравил "быков" с завоеванием трофея.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет. Я поздравляю их всех, как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба, который заслужил этот трофей!" - цитирует Ивича "СЭ".

Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с января 2023 года по март 2024 года. На данный момент сербский специалист является главным тренером "Аль-Айна" из ОАЭ, ранее он занимал аналогичные должности в английском "Уотфорде", израильском "Маккаби Тель-Авиве", греческом ПАОКе.

Вчера, 24-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В итоговой турнирной таблице команда Мурада Мусаева обогнала петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

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