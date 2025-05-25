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Семак рассказал, останется ли Вендел в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о будущем в клубе полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока сделка с "Ботафого" сорвалась, и сейчас Вендел — игрок "Зенита". Что будет через день, два, месяц, не знаем", - приводит "Чемпионат" слова Семака.

Напомним, 21 мая, стало известно о том, что "Ботафого" расторг соглашение о переходе полузащитника "Зенита" Вендела, который должен был состояться этим летом.

В этом сезоне бразилец принял участие в 27 матчах за сине-бело-голубых и отметился в них двумя забитыми мячами. Также в активе хавбека 13 голевых передач. Нынешний контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года.

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