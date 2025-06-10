"Комличенко — игрок очень хорошего, высокого уровня. У него есть свои козыри, он хорошо играет внутри штрафной площади, имеет очень много моментов. Но многое будет зависеть от адаптации, от количество передач во внутрь штрафной и так далее. Мотивация у Николая есть, считаю его переход очень хорошим трансфером для "Локомотива", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Сегодня, 10 июня, московский "Локомотив" объявил о переходе Николая Комличенко из "Ростова", предполагаемая сумма трансфера - 2,8 миллионов евро, форвард заключил контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне нападающий провел за южан во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "Ростов" расположился на 8 строчке, однако южанам удалось дойти до Суперфинала Кубка страны.
Семин: Комличенко - игрок высокого уровня, это очень хороший трансфер для "Локомотива"
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал переход Николая Комличенко в "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"