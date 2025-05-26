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СМИ: лондонский "Арсенал" хотел арендовать Бителло у московского "Динамо"

По информации СМИ, лондонский "Арсенал" летом 2024 года рассматривал вариант с арендой бразильского хавбека московского "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что "канониры" узнавали у агента футболиста возможность перехода его клиента в лондонский клуб. Англичане хотели арендовать бразильца на год, после чего выкупить его за 12 млн евро. Однако официальных обращений в "Динамо" не было - всё общение велось только с представителем игрока. На тот момент он заявил "Арсеналу", что бело-голубым интересен трансфер "здесь и сейчас".

Бителло является игроком московского "Динамо" с сентября 2023 года. С тех пор хавбек принял участие в 65 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 13 голов, отдал одноклубникам 16 голевых передач, получил 3 жёлтые карточки.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до лета 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 11 млн евро.

Источник: Legalbet

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