СМИ: лондонский "Арсенал" хотел арендовать Бителло у московского "Динамо"

Сообщается, что "канониры" узнавали у агента футболиста возможность перехода его клиента в лондонский клуб. Англичане хотели арендовать бразильца на год, после чего выкупить его за 12 млн евро. Однако официальных обращений в "Динамо" не было - всё общение велось только с представителем игрока. На тот момент он заявил "Арсеналу", что бело-голубым интересен трансфер "здесь и сейчас".
Бителло является игроком московского "Динамо" с сентября 2023 года. С тех пор хавбек принял участие в 65 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 13 голов, отдал одноклубникам 16 голевых передач, получил 3 жёлтые карточки.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до лета 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 11 млн евро.
Источник: Legalbet