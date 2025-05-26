«Почему у Зико не получилось в ЦСКА? Мне кажется, это потому, что нас тогда покинул ряд игроков. Это отложило негативный отпечаток на работу Зико. Если бы у него были все игроки, то было бы больше условий воплотить в жизнь большую работу и завоевать больше титулов», – заявил Вагнер Лав Metaratings.
Зико возглавил ЦСКА в 2009 году после ухода Валерия Газзаева. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых добилась 16 побед, 4 раза сыграла вничью и 9 раз проиграла. За девять месяцев работы бразильский специалист выиграл с командой Кубок и Суперкубок России, а также дошел до 1/8 финала Кубка УЕФА.
После ЦСКА Зико был главным тренером «Олимпиакоса», сборной Ирака, «Аль-Гарафа» и «Гоа». В настоящее время 72-летний специалист занимает должность представителя бразильского клуба «Фламенго».
Вагнер Лав: Зико не добился успеха в ЦСКА из-за потери ключевых игроков
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о причинах, по которым Зико не смог добиться серьезных результатов в роли главного тренера «армейцев».
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