"У нас осталась неделя до окончания контракта. Конечно, можно подумать. Я всегда ровно относился к болельщикам. В этой ситуации я просто подошёл, как и обычно. Сказал привычные слова. Меня уже столько раз спросили: "А что? А что? А что?". Я уже не знаю, что я должен отвечать", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Игорь Осинькин стал главным тренером самарских "Крыльев Советов" летом 2020 года - под его руководством команда стала победителем ФНЛ и дошла до финала Кубка России, где уступила московскому "Локомотиву" со счетом 1:3. Ранее Осинькин занимал аналогичную должность в "Чертаново", "Кубани" и "Тольятти".
По итогам сезона-2024/2025 самарцы заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти встречах 31 балл.
Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из "Крыльев Советов"
Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход с поста главного тренера самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"