- Пополнение из ФНЛ провело отличный для себя сезон. Особенно ярко смотрелся "Акрон", и надо отдать должное Артему Дзюбе, без человека, который не привык проигрывать, команда была бы другой, — сказал Семшов "РБ Спорт".
В сезоне-2024/2025 тольяттинский "Акрон" под руководством Заура Тедеева занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 российский нападающий провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и отдав 5 голевых передач.
Семшов: без Дзюбы "Акрон" был бы другим
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов оценил выступление "Акрона" в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Акрон"