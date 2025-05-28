Левников не дал пенальти в ворота "Ахмата" в стыковом матче с "Уралом"

В первом стыковом матче за участие в РПЛ между "Уралом" и "Ахматом" в Екатеринбурге случился судейский скандал.

Фото: ФК "Урал"





После первого тайма игры " Судья встречи Кирилл Левников удалил полузащитника хозяев Фаниля Сунгатуллина за грубый подкат, но позже отменил красную карточку после видеопросмотра. Красную получил тренер уральцев Олег Шатов за брань. Кроме этого трижды включалась система ВАР: по разу арбитр отменил взятие ворот команд, в еще одном случае он не усмотрел пенальти в эпизоде, когда защитник "Ахмата" сыграл рукой в своей штрафной.После первого тайма игры " Урал " проигрывает со счетом 0:1. Единственный мяч на 21-й минуте матча забил Георгий Мелкадзе дальним ударом.

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Ахмат