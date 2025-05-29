"Какая-то "химия" пропала, но не сегодня. "Химия" была великолепной после зимних сборов. Но потом случились определенные нюансы, и их я не вправе озвучивать, которые испортили эту "химию". Дальше становились все хуже и хуже. Я по натуре боец, но понимаю: встала определенная стена между мной и командой. И в этой ситуации смысла нет (работать), потому что творчество — великая вещь. Просто работать — неправильно", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Сергей Ташуев объявил, что покидает пост главного тренера грозненского "Ахмата" 28 мая после поражения от екатеринбургского "Урала" в первом стыковом матче за право в сезоне-2025/26 выступать в Российской Премьер-Лиге. Ответная встреча запланирована на 31 мая в Грозном (начало - в 19:30 мск).
66-летний специалист был назначен наставником чеченского клуба 3 сентября 2024 года. Под его руководством "Ахмат", набрав 25 очков, завершила сезон в чемпионате России на четырнадцатой позиции. А в Кубке России грозненцы дошли до стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов, где команда проиграла московскому "Локомотиву" (1:2).
"Случились определенные нюансы". Ташуев объяснил свою отставку из "Ахмата"
Сергей Ташуев прокомментировал своё решение об отставке с поста главного тренера "Ахмата" после поражения "Уралу" в первом стыковом матче (1:2).
Фото: РФК "Ахмат"