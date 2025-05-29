"А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с "Ростовым" после этого — ни к чему хорошему это не привело. Если Карпин планирует возглавить "Динамо", то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет? Совмещения не должно быть", - приводит слова Мостового "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин в июне подпишет контракт с московским "Динамо". При этом Российский футбольный сою дал 56-летнему специалисту согласие на совмещение, после чего он начал формировать свой будущий тренерский штаб в столичном клубе.
Карпин до февраля 2025 года совмещал посты главного тренера в национальной команде и в футбольном клубе "Ростов", но покинул команду из Ростова-на-Дону после завершения зимних сборов.
Напомним, "Динамо" 1 мая рассталось с главным тренером Марцелом Личкой. До конца сезона команду возглавлял Ролан Гусев, и она заняла 5-е место в итоговой таблице РПЛ.
Мостовой: если Карпин возглавит "Динамо", то он должен оставить сборную России
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: РФС