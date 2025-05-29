"Для меня то, что он подал в отставку, было неожиданностью. Он хороший специалист, давно работает. Считаю его хорошим специалистом. Конечно, увольнение — эмоциональная составляющая. Может быть, он устал как тренер", — цитирует Иванова "Чемпионат".
В среду, 28 мая, "Урал" одержал волевую победу над "Ахматом" (2:1) в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Ташуев сразу после игры сообщил о своей отставке с поста главного тренера грозненцев. К ответному поединку, который пройдет 31 мая в Грозном, готовить чеченскую команду будет Федор Щербаченко.
Президент "Урала" Иванов удивился отставке Ташуева из "Ахмата"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал отставку Сергея Ташуева из "Ахмата" после поражения от уральцев в первом переходном матче.
Фото: ФК "Ахмат"