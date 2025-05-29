"Можно, конечно, называть лучших по конкретным позициям, но если нужно выбрать именно полузащитника в целом, то я назову атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна из "Краснодара". Почему? Он весь чемпионат играл очень продуктивно и без спадов", - цитирует Афанасьева "РБ Спорт".
В сезоне-2024/2025 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник может перейти в английский "Лидс".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, обогнав в итоговой турнирной таблице "Зенит" на одно очко.
Афанасьев: Сперцян - лучший полузащитник сезона-2024/2025 в РПЛ
Экс-игрок "Торпедо" Андрей Афанасьев оценил игру полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"