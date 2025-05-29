"Для меня много значит вернуться в Санкт-Петербург. Этот визит возвращает к невероятным воспоминаниям для меня и моей семьи. Вот почему я вернулся, не раздумывая над решением прилететь", - цитирует Ловрена "Чемпионат".
Напомним, что 25 мая петербургский "Зенит" отметил сто лет со дня основания клуба. В честь этого события был организован товарищеский матч, в котором сборная из игроков Санкт-Петербургского "Зенита" сыграла с футболистами из Ленинградского "Зенита". Деян Ловрен выступал за сборную футболистов из Санкт-Петербурга, его команда одержала победу со счетом 3:1.
Деян Ловрен был игроком "Зенита" с 2020 по 2023 год. Хорватский защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 63 матча и отметился 3 забитыми голами и 3 результативными передачами. На данный момент центральный защитник выступает за греческий ПАОК.
Ловрен поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург
Экс-игрок "Зенита" Деян Ловрен высказался о возвращении в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"