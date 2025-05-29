По информации источника, агенты Миенти Абены предложили игрока клубам Восточной Европы. Московский "Спартак" намерен получить за футболиста 200-300 тысяч евро.
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В сезоне-2024/2025 защитник провел во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 800 тысяч евро.
По итогам завершившегося сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" хочет продать Абену за 200-300 тысяч евро
Московский "Спартак" планирует продать защитника Миенти Абену.
Фото: ФК "Спартак"