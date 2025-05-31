- Думаю, Сперцян готов к игре в Европе. Конечно, он не будет игроком основы в клубе уровня "ПСЖ", но если позовет такая команда, можно соглашаться и на роль запасного. Вон Сафонов уехал, выиграл кучу трофеев, заработал денег и даже в футбол поиграл, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Эдуард Сперцян является воспитанником футбольного клуба "Краснодар". В сезоне-2024/2025 южане под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, обогнав "Зенит" на одно очко. Эдуард Сперцян провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
Мостовой: конечно, Сперцян не будет игроком основы в клубе уровня "ПСЖ"
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"