- Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче. Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное… Конечно, это не оправдание, но это сказалось.
Сегодня, 31 мая, состоялся ответный стыковой матч, в котором "Пари НН" принимал на своем поле "Сочи". Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой гостей. До 84-й минуты команда Виктора Гончаренко уступала с разгромным счетом, однако сумела забить один мяч.
Напомним, в первой встрече сочинцы проиграли у себя дома со счетом 1:2. Таким образом по сумме двух поединков "барсы" заслужили право выступать в РПЛ в сезоне 2025/2026.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко поделился мыслями после ответного стыкового матча с "Сочи" (1:3).
Фото: ФК "Пари НН"