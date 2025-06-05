"Думаю, да. Но нужно иметь в виду, что не всегда этот опыт бывает положительным. Зависит от многих факторов, от доверия тренера, от команды. Вот у Далера Кузяева была мечта, и он поехал. Да, не все получается, но попробовал", - цитирует Джорджевича "СЭ".
В прошлом сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 4 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл.
Джорджевич считает, что Андрею Мостовому следует попробовать свои силы в Европе
Экс-игрок "Зенита" Лука Джорджевич высказался о том, стоит ли Андрею Мостовому перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"