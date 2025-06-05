"Прошлый год был самым тяжелым в моей карьере. Было очень много трудностей и стресса. Сезон "Ахмата" был абсолютно аномальным. Команда играла очень прилично, но боролась за выживание. Мы выстроили хорошую структуру, но нам не хватало исполнителей. Результат должны давать личности, но нам их не хватало. Мы не забили девять пенальти. Как это можно рационально объяснить?" - поделился Ташуев.
Сергей Ташуев возглавлял "Ахмат" с сентября 2024 года по май 2025 года. Под его руководством клуб из столицы Чечни финишировал на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ - в зоне переходных матчей. В противостоянии с "Уралом" за право принять участие в Премьер-лиге - 2025/2026 грозненцы оказались сильней (1:2, 2:0). Сергей Ташуев покинул пост главного тренера команды после поражения в первой игре.
Ранее в СМИ появилась информация, что главным кандидатом на роль тренера "Ахмата" в новом сезоне является Александр Сторожук.
Источник: Metaratings
Бывший тренер "Ахмата" Ташуев: прошлый год был самым тяжелым в моей карьере
Российский тренер Сергей Ташуев, работавший в "Ахмате" в сезоне-2024/2025, подвёл итоги года для грозненцев.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте