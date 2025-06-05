По информации журналиста Алешандре Маттос потенциальному покупателю, скорее всего, придётся заплатить около 20 миллионов веро за переход аргентинца.
Ранее интерес к Барко приписывали бразильским «Фламенго» и «Палмейрасу».
Напомним, что в летнее трансферное окно Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. До «Ривер Плейта» 26-летний футболист выступал в МЛС за «Атланту Юнайтед», где в 2018 году стал чемпионом.
В текущем сезоне Барко провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 14 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Спартак" установил цену на Барко — не меньше €18 млн
Московский «Спартак» оценивает трансфер полузащитника Эсекьеля Барко минимум в €18 млн.
Фото: ФК "Спартак"