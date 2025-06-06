- Наверное, Италия какая-нибудь. Что-то такое. Не совсем аутсайдер, но команда из середины таблицы — почему нет? Это было бы очень интересно — когда-нибудь попробовать себя на этом уровне. Но, повторюсь, пока рано об этом говорить. Надо проявить себя и выйти на стабильно сильный уровень в премьер-лиге.
24-летний Илья Вахания, выступающий на позиции правого крайнего защитника, является воспитанником Академии "Зенита". За "Ростов" футболист выступает с лета 2023 года, перейдя в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Вахания принял участие в 29 матчах российской Премьер-лиги и отличился одной результативной передачей. Также защитник записал на свой счет три голевых ассиста в 13 играх прошедшего розыгрыша Кубка России, в котором ростовчане дошли до Суперфинала и уступили в нем ЦСКА (0:0, 3:4 - по пенальти).
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Ростова" Вахания: хотел бы попробовать себя в Италии
Защитник "Ростова" и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы.
Фото: ФК "Ростов"