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Бобер: Адиеву будет трудно сразу завоевать любовь болельщиков "Крыльев Советов"

Бывший игрок "Крыльев Советов" Антон Бобёр отреагировал на назначение Магомеда Адиева главным тренером самарцев.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- После долгого периода работы Осинькина и определенных успешных результатов Магомеду Адиеву будет трудно сразу завоевать любовь болельщиков "Крыльев Советов". Но он профессионал и своей работой расположит к себе болельщиков и других специалистов.

Вчера, 5 июня, "Крылья Советов" официально объявили имя нового главного тренера команды. Им стал Магомед Адиев, который сменил на этом посту Игоря Осинькина, покинувшего клуб в конце мая в связи с истечением срока контракта. Осинькин возглавлял самарскую команду с 2020 года.

Напомним, в минувшем сезоне Адиев работал в грозненском "Ахмате", а также в подмосковных "Химках".

Источник: "Чемпионат"

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