— Приятно играть с такими соперниками. После таких матчей повышается свой уровень. Чего не хватило в концовке? Где?то хладнокровие, где?то технические моменты подвели. Будем работать и исправлять ситуацию.
— В конце показалось, что эмоции стали кипеть. Почему так происходило?
— Показалось, что в конце они уже играли на ничью. Если мы хотели победить, то они немного затягивали время, но надо отталкиваться от себя. Мы сами не забили, — заявил Батраков «Матч ТВ».
6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.
Батраков — об игре с Нигерией: после таких матчей повышается свой уровень
Полузащитник сборной России Алексей Батраков прокомментировал итог товарищеского матча России против сборной Нигерии (1:1).
Фото: РФС