- Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна, а это тяжело, потому что он классный игрок, лидер команды. У меня нет выбора, приходится справляться. Где-то глубоко в душе я надеюсь на его уход этим летом. Хотя если Эдик уйдёт, то придёт кто-то другой, и надо будет опять выигрывать конкуренцию. Но, возможно, с его уходом шансов у меня будет побольше.
Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Краснодар" летом 2024 года из калининградской "Балтики". Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 32 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах, в которых провел на поле всего 1064 минуты, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи на партнеров.
Атакующий полузащитник "быков" Эдуард Сперцян провел в этом сезоне 37 матчей и записал на свой счет 11+7 по системе гол плюс пас.
Источник: "РИА Новости"
Хавбек "Краснодара" Козлов: где-то глубоко в душе я надеюсь на уход Сперцяна этим летом
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов признался, что хотел бы, чтобы хавбек и капитан "быков" Эдуард Сперцян покинул команду.
Фото: ФК "Краснодар"