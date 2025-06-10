«Гладышев обогнал меня в списке бомбардиров сборной? Красавец! Молодец. Но не вижу ничего неожиданного в том, что он меня обогнал», — заявил Радимов «СЭ».
Для Гладышева это был первый матч в стартовом составе сборной России и первые забитые мячи за национальную команду.
В прошедшем сезоне Ярослав Гладышев провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также он принял участие в 11 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
Радимов — о покере Гладышева: Ярослав обошёл меня в списке бомбардиров сборной? Красавец!
Экс-игрок сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выступление Ярослава Гладышева в товарищеском матче против Белоруссии (4:1), где нападающий оформил покер.
Фото: РФС