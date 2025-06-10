«Мы столкнулись с сумасшедшей реализацией. Игра оставляет желать лучшего. Гладышев по-футбольному имеет все. Он может создать гол из ничего. Он бежит за спину, может обыграть», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, что подопечные Валерия Карпина разгромили Беларусь со счетом 4:1. В составе сборной России четыре гола забил Ярослав Гладышев, а у соперника отличился Вадим Пегас.
Корнеев - о победе сборной России над Белоруссией: игра оставляет желать лучшего
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о товарищеском матче против сборной Баларуси.
Фото: РФС