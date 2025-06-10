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Ловчев выбрал лучшего вратаря сборной России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал Матвея Сафонова лучшим вратарем в сборной России, а также оценил игру голкипера в товарищеской игре с Нигерией (1:1).
Фото: РФС
«Сафонов на сегодняшний день является лучшим вратарём сборной России. Всякое бывает. Это произошло не оттого, что он что-то по-вратарски делал, а оттого, что по-игроцки у него что-то не получилось», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что в прошедшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за французский «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 13 голов. Стоит отметить, что 26-летний вратарь выиграл с парижанами четыре трофея.

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