«Сафонов на сегодняшний день является лучшим вратарём сборной России. Всякое бывает. Это произошло не оттого, что он что-то по-вратарски делал, а оттого, что по-игроцки у него что-то не получилось», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Напомним, что в прошедшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за французский «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 13 голов. Стоит отметить, что 26-летний вратарь выиграл с парижанами четыре трофея.
Ловчев выбрал лучшего вратаря сборной России
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал Матвея Сафонова лучшим вратарем в сборной России, а также оценил игру голкипера в товарищеской игре с Нигерией (1:1).
Фото: РФС