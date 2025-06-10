«При всем уважении к Игорю Акинфееву и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей. Кто в ней? Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев», - цитирует Савченко «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне 39-летний вратарь ЦСКА принял участие в 30 матчах во всех турнирах, пропустив 21 мяч. Латышонок сыграл в 28 играх за «Зенит», став лучшим голкипером РПЛ по колиечству «сухих» матчей. Евгений не пропустил в 17 встречах. Агкацев провел за «Краснодар» 34 игры, выиграв с «быками» чемпионат России. Сафонов принял участие в 17 матчах за французский «ПСЖ» и выиграл с парижским клубом четыре трофея.
Тренер вратарей "Краснодара" не включил Акинфеева в ТОП-3 лучших российских голкиперов
Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко назвал тройку лучших российских голкиперов.
Фото: ПФК ЦСКА