«Не могу судить о том, провальный это трансфер или нет. Наши мнения могут не совпадать с мнением тех людей, которые отвечают за его трансфер и видят его на тренировках. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Если тренер ему доверяет и выпускает на поле, значит, он его полностью устраивает. Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат», - цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Соболев принял участие в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету 28-летнего форварда три результативные передачи.
Соболев перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2024 года. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Сине-бело-голубые заняли второе место в сезоне-2024/25, набрав 66 очков.
Кержаков - о Соболеве: не могу судить о том, провальный это трансфер для "Зенита" или нет
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался об игре Александра Соболева за «Зенит» в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"