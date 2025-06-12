«В ситуациях, когда ты закипаешь во время матча, все зависит от характера тренера и умения сдерживать себя. Как это безумно трудно! Но необходимо. Если честно, то меня этому никто не учил. Видимо, в какой-то момент я просто понял: как ни вскипай, ни возмущайся судейским беспределом, все равно ничего не изменишь. И Деян, который наверняка уже попал под судейский прицел, должен постараться держать себя в руках. Удаление тренера — это удар по команде. Хотя вот Бесков вообще руководил «Спартаком», только сидя на трибуне. И мы выигрывали! Может, рассказать об этом Деяну — и он пойдет по стопам Константина Ивановича? Шучу, конечно, но подумать, как поменяться, сербу стоит», —заявил Романцев «СЭ».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака» летом 2024 года, ранее он работал в венгерском «Ференцвароше» и сербской «Црвене Звезде». По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Романцев — о Станковиче: удаление — это удар по команде. Может, рассказать Деяну, что Бесков руководил с трибуны?
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о вспыльчивости наставника красно-белых Деяна Станковича, которого в минувшем сезоне не раз удаляли за бурную реакцию на решения судей.
Фото: ФК "Спартак"