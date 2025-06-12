"Оценю сезон Леши как топовый! Человек столько забил и столько отдал голевых. А сколько еще не забили моментов после того, как он вывел людей один ни один? Конечно, он топ!" - цитирует Сильянова "СЭ".
В минувшем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом был пролонгирован до лета 2029 года.
По итогам сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 53 очка.
Сильянов: оценю сезон Батракова как топовый
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался об игре полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"