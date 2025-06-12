"Вопрос правильный — зачем "Зениту" ещё Даку? Но и ответ достаточно лёгкий! У "Зенита" всегда есть преимущество, потому что они могут купить любого. Возможно, клуб покупает Даку, чтобы он никому другому не достался", - сказал Мостовой "Чемпионату".
"Рубин" подтвердил информацию о переговорах с "Зенитом" по трансферу Даку. Сделка оценивается экспертами в 8 млн евро, по некоторым данным, с подъемными и другими выплатами сумма составит 10 млн евро. В минувшем сезоне форвард забил 15 голов и стал вторым в гонке бомбардиров РПЛ, уступив Манфреду Угальде из "Спартака", у которого 17 мячей.
Мостовой: "Зенит" покупает Даку, чтобы он никому другому не достался
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможный трансфер форварда "Рубина" Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"