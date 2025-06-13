Сообщается, что контракт, рассчитанный на три года, должен быть подписан с 37-летним тренером в ближайшие дни.
Напомним, 12 июня "Пари НН" объявил о расставании с прошлым главным тренером команды - Виктором Гончаренко. Под его руководством волжане в минувшем сезоне заняли 13-е место в итоговой турнирной таблице РПЛ, проиграли "Сочи" в стыковых матчах, но скорее всего примет участие в следующем сезоне РПЛ вместо подмосковных "Химок".
Алексей Шпилевский последние 3,5 года возглавлял кипрский "Арис". Под его руководством команда в 2023 года стала чемпионом Кира и обладателем Суперкубка Кипра.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Пари НН" договорился с Алексеем Шпилевским о контракте на три года
По информации СМИ, нижегордский "Пари НН" договорился с белорусским специалистом Алексеем Шпилевским о назначении на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images