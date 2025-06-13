"СЭ": "Пари НН" договорился с Алексеем Шпилевским о контракте на три года

По информации СМИ, нижегордский "Пари НН" договорился с белорусским специалистом Алексеем Шпилевским о назначении на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images
Сообщается, что контракт, рассчитанный на три года, должен быть подписан с 37-летним тренером в ближайшие дни.

Напомним, 12 июня "Пари НН" объявил о расставании с прошлым главным тренером команды - Виктором Гончаренко. Под его руководством волжане в минувшем сезоне заняли 13-е место в итоговой турнирной таблице РПЛ, проиграли "Сочи" в стыковых матчах, но скорее всего примет участие в следующем сезоне РПЛ вместо подмосковных "Химок".

Алексей Шпилевский последние 3,5 года возглавлял кипрский "Арис". Под его руководством команда в 2023 года стала чемпионом Кира и обладателем Суперкубка Кипра.

Источник: "СЭ"

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