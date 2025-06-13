СМИ: Вендел близок к переходу из "Зенита" в один из турецких клубов

По информации СМИ, полузащитник петербургского "Зенита" Маркус Вендел продолжит карьеру в Турции.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что хавбек близок к соглашению с одним из клубов чемпионата Турции. Скоро должно быть совершено официальное объявление о сделке.

Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В сезоне-2024/25 бразилец принял участие в 27 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 13 голевых передач, получил 4 жёлтых и 1 прямую красную карточки.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 18 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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