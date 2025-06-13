Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев сообщил о продлении контракта с Биджиевым

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Хасанби Биджиевым.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Продлили контракт, все нормально. Объявление будет, когда генеральный директор Газизов подпишет бумаги. Биджиев уже проводит сбор, который начался 10 июня. Мы вместе с Газизовым выступили за сохранение тренера", - приводит слова Гаджиева "Спорт День за Днем".

Хасанби Биджиев занимает пост главного тренера махачкалинского "Динамо" с 7 февраля 2024 года. Под его руководством дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Первой лиги, благодаря чему впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу, где по итогам сезона-2024/25 набрал 29 очков и занял итоговое одиннадцатое место.

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