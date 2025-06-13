"Всегда считала Гончаренко хорошим тренером. Что-то у него не получилось в "Пари НН", сбился прицел в последнее время. Надеюсь, у него наладится тренерская карьера", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Вчера, 12 июня, "Пари НН" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера нижегородцев. По итогам минувшего сезона "Пари НН" занял 13 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 27 баллов. Нижегородцы уступили в переходных матчах за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги "Сочи" с общим счетом 3:4.
Сообщалось, что "Пари НН" сохранит место в Российской Премьер-Лиге, заменив подмосковные "Химки". Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем.
Смородская: всегда считала Гончаренко хорошим тренером, но у него сбился прицел
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об отставке Виктора Гончаренко из "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"