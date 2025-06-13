«Я включил Барко в список сильнейших футболистов прошедшего сезона. Он может играть на разных позициях, великолепно разгоняет атаки. Если Барко уйдет из «Спартака», это будет очень большой потерей для команды. Найти такого футболиста, как Барко, тяжело, - цитирует Ташуева «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» заинтересован в покупке аргентинского полузащитника московского «Спартака».
В минувшем сезоне Барко принял участие в 36 матчах во всех турнирах за «красно-белых», забив 14 голов. Также на счету 26-летнего футболиста десять результативных передач. Конракт Барко с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Ташуев: уход Барко станет большой потерей для "Спартака"
Экс-наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу слухов о возможном переходе полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в бразильский «Фламенго».
Фото: ФК "Спартак"