«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры. Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект», - цитирует Шпилевского Sport24.
Ранее появилась информация о том, что 37-летний специалист возглавит «Пари НН».
Напомним, что Шпилевский покинул пост главного тренера кипрского «Ариса» в конце прошедшего сезона. Под его руководством клуб из Лимасола занял второе место в чемпионате Кипра, набрав 75 очков.
Шпилевский рассказал, с какими клубами РПЛ обсуждал возможное назначение главным тренером
Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Арис"