По информации «Чемпионата», 31-летний защитник рассматривает вариант ухода из тольяттинского клуба этим летом. Конракт Савичева с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 играх во всех турнирах за клуб из Тольятти, забив один гола. Также на счету Савичева одна результативная передача.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов.
"Чемпионат": четыре клуба РПЛ заинтересованы в покупке защитника "Акрона" Савичева
Капитаном «Акрона» Константином Савичевым интересуются четыре клуба РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"