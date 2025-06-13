«Карпин заслужил назначение в «Динамо» работой в «Ростове». Только положительно к этому отношусь. Он выжимал максимум из команды в «Ростове», но с футболистами московского «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я считаю, что с приходом Карпина в «Динамо» чемпионат России станет интереснее», - цитирует Гуренко «Чемпионат».
Ранее в сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».
Напомним, что в прошедшем сезоне московский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Последний клуб, который Карпин тренировал в РПЛ, был «Ростов».
Гуренко: Карпин будет бороться за чемпионство в РПЛ с «Динамо»
Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о вероятном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера в московское «Динамо».
Фото: РФС