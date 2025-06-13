Непомнящий рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером ЦСКА

Бывший российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении нового главного тренера ЦСКА.
Фото: РФС
«Я бы хотел видеть главным тренером ЦСКА кого-то из бывших игроков команды. Естественно, в первую очередь мне на ум приходят братья Березуцкие и Ролан Гусев», - сказал Непомнящий «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что несколько дней назад Марко Николич покинул пост главного тренера столичного клуба.

В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).

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