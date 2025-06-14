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Парфенов: Карпин говорил, что хочет сосредоточиться на сборной России, но теперь сосредоточится на "Динамо"

Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом. Не надо ничего придумывать, тем более Валера сказал, что хочет сосредоточиться на сборной России (смеется). Но теперь он сосредоточится на клубной работе в "Динамо".

В пятницу, 13 июня, московское "Динамо" официально объявило о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина. Контракт с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в клубе и в национальной команде России.

Напомним, в феврале Карпин покинул пост наставника "Ростова", сообщив, что хочет сосредоточиться на работе со сборной России.

Источник: "Чемпионат"

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