- Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом. Не надо ничего придумывать, тем более Валера сказал, что хочет сосредоточиться на сборной России (смеется). Но теперь он сосредоточится на клубной работе в "Динамо".
В пятницу, 13 июня, московское "Динамо" официально объявило о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина. Контракт с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в клубе и в национальной команде России.
Напомним, в феврале Карпин покинул пост наставника "Ростова", сообщив, что хочет сосредоточиться на работе со сборной России.
Источник: "Чемпионат"
Парфенов: Карпин говорил, что хочет сосредоточиться на сборной России, но теперь сосредоточится на "Динамо"
Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"