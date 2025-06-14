«Динамо» - шаг вперёд для Карпина. Он несколько сезонов работал в «Спартаке», а остальные клубы были ниже уровнем. «Динамо» же - топ-клуб, который хочет бороться за чемпионство и Кубок России. Там футболисты другого уровня и задачи не такие, как в «Ростове», - цитирует Гришина «Чемпионат».
Напомним, что Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Гришин: "Динамо" - шаг вперед для Карпина
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"