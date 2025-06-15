"ЦСКА наверняка имеет виды на Березуцкого, следит за ним, потому что он их воспитанник. Березуцкий долгое время играл там, работал. Поэтому у него есть большие основания быть в клубе", - цитирует Семина Metaratings.
Напомним, что ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич - под его руководством клуб стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Сообщалось, что следующим главным тренером "армейцев" может стать Фабио Челестини, который ранее работал в нескольких швейцарских клубах.
Василий Березуцкий был главным тренером азербайджанского "Сабаха" с ноября 2024 года по июнь текущего года - под его руководством команда завоевала Кубок страны и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
Семин: ЦСКА наверняка имеет виды на Березуцкого
Российский тренер Юрий Семин считает, что ЦСКА может пригласить Василия Березуцкого на пост главного тренера.
Фото: ФК "Сабах"