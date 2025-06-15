«Предметный интерес по Джаваду был только от иранских команд. Все остальное находится на уровне слухов. У него действующий контракт, так что если нет хорошего, дельного предложения, нужно продолжать работать дальше. Джавад хорошо чувствует себя в Махачкале, ему все нравится. Мы уверены, что следующий сезон в его исполнении будет еще более ярким», - цитирует Газизова Sport24.
В минувшем сезоне Хоссейннежад принял участие в 29 матчах за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, забив три гола. Также на счету 21-летнего полузащитника три результативные передачи. Конракт иранца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.
Газизов рассказал, от каких клубов был интерес к Джаваду
Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов отреагировал на слухи вокруг иранского полузащитника клуба Мохаммада Хоссейннежада.
Фото: "Динамо" МХ