"Работа Карпина в "Динамо" покажет, насколько он крут как тренер. Оценивать его работу в "Ростове", я думаю, не совсем правильно, потому что там он был ограничен в реализации своих тренерских способностей. А работа в "Спартаке" была первым опытом Карпина как тренера – наверное, и спрос с него там был не такой, какой должен быть. Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и "Динамо", - приводит слова Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
13 июня московское "Динамо" сообщило о том, что на пост главного тренера команды назначен Валерий Карпин. В то же время 56-летний специалист продолжит оставаться главным тренером сборной России - этот пост он занимает с августа 2021 года, а контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до лета 2028 года. На этот же срок рассчитан контракт, который был подписан Карпиным с бело-голубыми.
"Динамо" завершило сезон-2024/25 в Российской Премьер-Лиге на пятом месте в итоговой турнирной таблице.
Лахиялов: работа Карпина в "Динамо" покажет, насколько он крут как тренер
Бывший игрок махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва