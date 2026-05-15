СКА-Хабаровск
10:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Экс-футболист "Краснодара" - о Сперцяне: ему пора ехать в Европу

Бывший игрок "Краснодара" Юрий Газинский считает, что Эдуард Сперцян уже готов попробовать силы в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению экс-футболиста, капитан южан дорос до следующего этапа в карьере.

- Любой клуб хочет всех лидеров сохранить, учитывая, что Сперцян ещё воспитанник. Но если найдут какое-то решение, и сам футболист хочет поехать на повышение и договориться с клубом, то почему нет? Мне кажется, что ему нужно ехать, - приводит слова Газинского Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ Сперцян отметился 12 голами и 16 результативными передачами.

Перед заключительным туром команда занимает второе место в чемпионате России. В воскресенье "Краснодар" на домашней арене сыграет против "Оренбурга".

